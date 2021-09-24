Son dakika haber! Gümüşhacıköy polisi vatandaşı dolandırıcılara karşı uyardı

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığının önüne geçilmesi ve vatandaşın mağdur olmaması amacıyla Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından uyarıcı broşürler hazırlanarak, vatandaşın yoğun olduğu kahvehanelere, durak ve ATM yanlarına asıldı.

Vatandaşlara yapılan uyarılarda, "dolandırıcıların telefonla aradıkları şahıslara terör örgütüne adının karıştığı, terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı, terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı, bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, ikamette bulunan altın ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayında ele geçen eşyalar arasında olduğundan bahisle bir poşet veya çanta içerisine konularak belirtilen yere bırakılması gerektiği, banka hesabının terör örgütü tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden banka hesabındaki paranın güvence altına alınması için verilecek hesap numarasına paranın aktarılması gerektiği ve operasyon bitimi parayı iade edecekleri gibi senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturarak vatandaşların dolandırıldığı" aktarıldı.