Son dakika haber! GAZİANTEP - Balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti
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Son dakika haber! GAZİANTEP - Balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen genç boğuldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşgün köyünde Fırat Nehri'nde balık tutmak isteyen Müslüm Korkmaz, dengesini kaybedip suya düştü.

Korkmaz'ın gözden kaybolduğunu gören yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polislerince yapılan çalışmayla Korkmaz, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından nehirden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen gencin cenazesi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haber! GAZİANTEP - Balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti
Son dakika haber! GAZİANTEP - Balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti
Son dakika haber! GAZİANTEP - Balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti
Son dakika haber! GAZİANTEP - Balık tutmak isterken Fırat Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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