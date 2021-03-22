Son dakika haber | Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika gündem haberine göre Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Yıldız, halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede Kovid-19 testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yıldız, tedavisine evde devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek