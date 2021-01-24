Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'de şehit olan asker için başsağlığı diledi

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Selim Gedik'e rahmet diledi.