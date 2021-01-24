Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'de şehit olan asker için başsağlığı diledi
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'de şehit olan asker için başsağlığı diledi

24.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:36
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'de şehit olan asker için başsağlığı diledi

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Selim Gedik'e rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Selim Gedik'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hakkari'de yol kontrolü sırasında hain terör örgütünün döşediği mayına basarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Selim Gedik'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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