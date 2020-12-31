Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüştü

31.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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