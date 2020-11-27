Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
27.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:01
Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan