Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan halkından sevgi gösterisi
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan halkından sevgi gösterisi

10.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:36
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan halkından sevgi gösterisi

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak için geldiği Bakü'de törene giderken Azerbaycan halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak için geldiği Bakü'de törene giderken Azerbaycan halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde Bakü'ye gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Töreni izlemek için binlerce Azerbaycan vatandaşı başkent Bakü'de sokaklara döküldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile birlikte Zafer Geçidi Töreni'ne giderken, yolda Azerbaycan halkının sevgi gösterilerine mazhar oldu. Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini göstermek için sloganlar atıp Türk bayrakları salladı. Erdoğan, Azerbaycan halkını selamladı.

(İHA)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan halkından sevgi gösterisi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan halkından sevgi gösterisi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan halkından sevgi gösterisi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan halkından sevgi gösterisi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan halkından sevgi gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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