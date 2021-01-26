Son dakika haber: COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2,3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2,3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor

26.01.2021 23:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 23:58
Son dakika haber: COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2,3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor

Son dakika sağlık haberi: Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yıl sonuna kadar 1,8 milyar dozu düşük gelirli ülkeler olmak üzere dünya genelinde 2,3 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dağıtmayı...

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yıl sonuna kadar 1,8 milyar dozu düşük gelirli ülkeler olmak üzere dünya genelinde 2,3 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dağıtmayı planladıklarını söyledi.

Berkley, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) düzenlediği basın toplantında, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılmasını hedefleyen COVAX girişimine ilişkin açıklamalar yaptı.

ABD'nin de COVAX'a katılacağını açıklamasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Berkley, şimdiye kadar 190 ülkenin COVAX üyesi olduğunu anımsattı.

Berkley, 2021 sonuna kadar COVAX kapsamında 2,3 milyar doz Kovid-19 aşısı dağıtmayı planladıklarını belirterek, "Bunların 700 milyon dozu Afrika ülkelerine olmak üzere 1,8 milyar dozu düşük gelirli ülkelerin hükümetlerine hiçbir ücret ödemen sunulabilecek." dedi.

Dünyadaki düşük gelirli tüm ülkelerde başta sağlık çalışanları ve en savunmasız durumdaki risk gruplarının yüzde 20'sini aşılamayı planladıklarını vurgulayan Berkley, bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Berkley, COVAX vasıtasıyla aşıların temin edilmesi ve teslimatlarının desteklenmesi için gereken en az 8 milyar dolarlık fonun 6 milyar dolarını tedarik ettiklerini sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamalarda, COVAX kapsamında yıl sonuna kadar dünya genelinde 2 milyar doz Kovid-19 aşısı dağıtılması hedeflendiği bildirilmişti.

DSÖ'den "aşırı milliyetçiliği" uyarısı

Öte yandan, DSÖ'nün 148. Yönetim Kurulu toplantısının kapanışında konuşan Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "aşı milliyetçiliği" konusundaki uyarılarını sürdürdü.

Ghebreyesus, "Şu an dünyanın az gelişmiş ülkeleri (aşıları) izliyor ve beklerken, zengin ülkelerde aşılamalar devam ediyor. Her geçen gün dünyanın zenginleri ve yoksulları arasındaki uçurum daha da büyüyor." ifadesini kullandı.

DSÖ, GAVI ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Oktay Kaynarca
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Ünal Karaman Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Türk Kavga Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2,3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 00:05:37. #1.16#
title