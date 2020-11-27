Son dakika haberi! Bakan Gül, koronavirüsten hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin cenazesine katıldı
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Son dakika haberi! Bakan Gül, koronavirüsten hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin cenazesine katıldı

27.11.2020 14:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:03
Son dakika haberi! Bakan Gül, koronavirüsten hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin cenazesine katıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık son yolculuğuna uğurlandı.

KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine  Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı.

Bir süredir Kovid-19 nedeniyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki  Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık Zülkarneyn Kısık hayatını kaybetti.  Zülkarneyn Kısık için Eyüpsultan Cami'nde düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Esenler Belediye Başkanı Teyfik Göksu, Büyükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş ile çok sayıda yargı mensubu katıldı. Cenaze töreninrde Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık'ın eşi Süreyya Kısık, oğlu Ahmet Kısık, kızı Zeynep Betül Kısık taziyeleri kabul etti.  Kısık'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Tokmaktepe Mezarlığı'na götürüldü.

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Son dakika haberi! Bakan Gül, koronavirüsten hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Bakan Gül, koronavirüsten hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Bakan Gül, koronavirüsten hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Bakan Gül, koronavirüsten hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Bakan Gül, koronavirüsten hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Bakan Gül, koronavirüsten hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Bakan Gül, koronavirüsten hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Bakan Gül, koronavirüsten hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Bakan Gül, koronavirüsten hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Bakan Gül, koronavirüsten hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin cenazesine katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK

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