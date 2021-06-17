Son dakika haber... Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
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Son dakika haber... Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu

Son dakika haber... Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bursa'da yasa dışı bahis oynatan ve toplamda 34 milyon liralık para transferi gerçekleştiren 12 şüpheli Siber Polisi tarafından yapılan eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alındı.

Bursa'da yasa dışı bahis oynatan ve toplamda 34 milyon liralık para transferi gerçekleştiren 12 şüpheli Siber Polisi tarafından yapılan eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Bursa merkezli, Aydın, Manisa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu dijital ortamda gerçekleşen hesap hareketlerini incelemeye alan ekipler yasa dışı bahis oynatan 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde ise, farklı kişilerin hesaplarını kullanıp oyun oynatarak toplamda 34 milyon liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartlar ile 8 adet diz üstü bilgisayar, 4 flaş bellek, 1 adet tablet, 127 adet kredi kartı ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli geniş çaplı güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. - BURSA

Son dakika haber... Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
Son dakika haber... Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
Son dakika haber... Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
Son dakika haber... Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
Son dakika haber... Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
Son dakika haber... Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
Son dakika haber... Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
Son dakika haber... Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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