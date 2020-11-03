Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜNDE BİR KİŞİ SIKIŞTI

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı. Yolcu otobüsünde sıkışan 1 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. Kaza nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık