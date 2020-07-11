HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Son dakika haber: Binden fazla satılık URL, kullanıcıları kara listedeki sayfalara yönlendiriyor

Son dakika ekonomi haberi... Kaspersky araştırmacıları, ziyaret edenleri kar amacıyla istenmeyen internet adreslerine yönlendiren binin üzerinde etkin olmayan alan adını ortaya çıkardı.

Son dakika haber: Binden fazla satılık URL, kullanıcıları kara listedeki sayfalara yönlendiriyor
11.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:55

Kaspersky araştırmacıları, ziyaret edenleri kar amacıyla istenmeyen internet adreslerine yönlendiren binin üzerinde etkin olmayan alan adını ortaya çıkardı.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, şirketler ellerinde tuttukları alan adları için ödeme yapmadıklarında, bu alanlar genellikle bir hizmet sağlayıcı tarafından satın alınarak açık artırma sitelerinde satışa sunulur. Bu etkin olmayan web sitelerini ziyaret edenler alan adının satılık olduğunu anlatan ve açık artırma sayfasına yönlendiren bir uyarıyla karşılaşır. ya da en azından böyle olmasını beklersiniz. Ancak bazı siber dolandırıcılar, ziyaretçileri kasıtlı olarak zararlı yazılımların olduğu sitelere yönlendirmeyi tercih ediyor.

Popüler çevrimiçi oyunlar için hazırlanmış yardımcı uygulamalardan biri hakkında bilgi toplayan Kaspersky araştırmacıları, bu uygulamanın istenmeyen bir URL'ye yönlendirme girişiminde bulunduğunu tespit etti. Araştırmayı derinleştirdiklerinde bu URL'nin bir açık artırma sitesinde satışa sunulduğu ortaya çıktı. Ancak adres ziyaretçilerini teklif sitesine yönlendirmek yerine, kara listeye alınan başka bir sayfaya yönlendiriyordu.

Kaspersky'nin yaptığı araştırma, çeşitli açık artırma platformlarında satışa sunulan yaklaşık 1.000 farklı web sitesinin benzer davranışlar içinde olduğunu gösteriyor. Söz konusu 1.000 sayfa, ziyaretçilerini 2 bin 500'den fazla internet sitesine yönlendiriyor. Bu sitelerin çoğu cihazlara istenmeyen reklam yazılımları yükleyen ve kötü amaçlı içeriğe sahip web sayfaları tarafından dağıtılan yaygın bir macOS tehdidi olan Shlayer adlı Truva atını indirmeye odaklanıyor.

Mart 2019 ve Şubat 2020 arasında tespit edilen yönlendirmelerin yüzde 89'u reklamla ilgili sayfalara giderken, yüzde 11'i kötü amaçlı yazılımlara yönlendirme yapıyordu. Kullanıcılardan çoğu durumda kötü amaçlı yazılımı yüklemeleri veya virüslü MS Office veya PDF belgelerini indirmeleri istenirken, bazen de doğrudan sayfanın kendisi zararlı bir kod içeriyordu.

Uzmanlara göre bu çok katmanlı kurnaz planın ardında gelir hırsı yatıyor. Siber dolandırıcılar bu yöntemle yasal olmayan reklam sayfalarına trafik yönlendirerek gelir elde ediyor. Araştırmacılar söz konusu kötü amaçlı sayfalardan birinin on gün içinde ortalama 600 yönlendirme aldığını tespit etti. Bu yönlendirmeler siber suçlulara komisyon olarak yansıyor. Ayrıca Shlayer gibi tehditler için de siber suçlulara yönlendirdikleri kurulum başına ödeme yapılıyor. Aldatmaca muhtemelen üçüncü parti reklam ağının içeriğini görüntüleyen modülün reklam filtrelemesindeki hatalardan kaynaklanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Junior Malware Analisti Dmitry Kondratyev, "Ne yazık ki kötü niyetli bir sayfaya yönlendirilmekten kaçınmak için kullanıcıların yapabileceği çok az şey var. Bu yönlendirmelere sahip alan adları - bir noktada - belki de geçmişte sıkça ziyaret eden güvenilir kaynaklardı. Artık ziyaretçileri kötü amaçlı yazılım indiren sayfalara aktarıp aktarmadıklarını bilmenin bir yolu yok. Buna ek olarak, kötü niyetli bir siteye denk gelip gelmeyeceğiniz de duruma göre değişiyor. Bir gün siteye Rusya'dan erişiyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Sonrasında VPN ile erişmeye çalışıyorsunuz, Shlayer'ı indiren bir sayfaya yönlendiriyor. Bu tarz reklam odaklı saldırı yöntemleri genelde karmaşıktır, bu da onları tam olarak ortaya çıkarmayı zorlaştırır. Bu nedenle en iyi savunmanız cihazınızda kapsamlı bir güvenlik çözümüne sahip olmaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim Güncel
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü! 3. Sayfa
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu Politika
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Şifa bulmak için Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'daki su dolu tünele akın ediyorlar Güncel
Şifa bulmak için Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'daki su dolu tünele akın ediyorlar
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Brezilyalı efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'ye antrenör olarak dönebilirim
Brezilyalı efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'ye antrenör olarak dönebilirim
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Özgür Özel Cahit Özkan Yılmaz Tunç Halife Hafter
Magazin Sıla Çağla Şıkel Mabel Matiz Kemal Sunal
Spor Podolski Fatih Terim Sergen Yalçın Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Binden fazla satılık URL, kullanıcıları kara listedeki sayfalara yönlendiriyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 11:58:29. #1.14#
title