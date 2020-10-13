Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

13.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:13
Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,096694 0,30
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,051068 0,12 ...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,096694 0,30
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,051068 0,12
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071630 0,10
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033892 0,06
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063219 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019070 0,59
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016893 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038957 2,14
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042118 1,65
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,072296 1,49
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,098440 1,47
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,092418 1,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019950 1,96
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,028120 1,07
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,173168 0,98
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,121494 0,96
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023796 0,96
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,031353 1,18
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021766 1,16
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034746 0,97
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049421 0,96
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,033802 0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068226 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065158 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024901 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,069248 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070679 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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