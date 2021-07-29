Son dakika haber: Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından bir Filistinli çocuğun öldürülmesine tepkiler
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Son dakika haber: Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından bir Filistinli çocuğun öldürülmesine tepkiler

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Filistinli gençlerin İsrail güçlerine ait zırhlı araçlara taş atması İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi EL HALİL - Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde toplanan Filistinli gençler, belde sakinlerinden 12 yaşındaki Filistinli...

Filistinli gençlerin İsrail güçlerine ait zırhlı araçlara taş atması

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi EL HALİL - Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde toplanan Filistinli gençler, belde sakinlerinden 12 yaşındaki Filistinli Muhammed el-Allami'nin İsrail askerleri tarafından dün vurarak öldürülmesini protesto etti. İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Son dakika haber: Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından bir Filistinli çocuğun öldürülmesine tepkiler
Son dakika haber: Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından bir Filistinli çocuğun öldürülmesine tepkiler
Son dakika haber: Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından bir Filistinli çocuğun öldürülmesine tepkiler
Son dakika haber: Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından bir Filistinli çocuğun öldürülmesine tepkiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

Son dakika haberleri | İsrail askerlerinin Batı Şeria'da ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | İsrail askerlerinin Batı Şeria'da ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti
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