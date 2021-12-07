Son dakika haber | Bakan Kurum: Akdeniz dile gelse insanı insana, bizi bize şikayet edecektir

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Akdeniz'in dili olsa da bizlerle konuşabilse. Akdeniz dile gelse insanı insana, bizi bize şikayet edecektir. Biyolojik istilalar, zararlı balıkçılık faaliyetleri, kıyı kirliliği ve ekolojik kalitesizlikten söz açacaktır. Akdeniz bize pek çok konuda koca koca sorular soracaktır" dedi.

Türkiye'nin de taraf olduğu ve 'Barselona Sözleşmesi' olarak adlandırılan Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22'nci Taraflar Konferansı (COP 22), Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı konferansın açılışında, İtalya'nın iki yıldır yürüttüğü 'Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı' görevini Türkiye devraldı. 21 ülkeden 400 katılımcıyla düzenlenen toplantıda, Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliği ele alınıyor.

Umutsuzluğa yer olmadığına da işaret eden Kurum, "Her şeyden önce 'Gelecek çok uzak değil, gelecek şu andır' demeliyiz. Daha iyi bir çevre, daha iyi bir doğa, daha iyi bir Akdeniz için adımlarımızı kararlılıkla atmalıyız. Biz ülke olarak, ülkemizin kara suları ve kıyılarına dair uzun vadeli koruma çalışmalarımızı içeren '2053 Mavi Planımıza' odaklanmış durumdayız. Perşembe günkü Bakanlar Oturumu'nda da bu konudan detaylı şekilde bahsedeceğim. Bizce her ülkenin bir mavi planı olmalı ve bunu paylaşmalı" dedi.