Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi
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Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi

Son dakika gündem haberi... ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da selin vurduğu afet bölgesindeki yolları helikopterle havadan inceledi.

Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi
26.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:22

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da selin vurduğu afet bölgesindeki yolları helikopterle havadan inceledi. Karaismailoğlu, aşırı yağışlardan etkilenen 226 kilometrelik yol ağında, 4 kilometrelik kesimde hasar oluştuğunu belirterek, "Giresun'daki yaralar devlet eliyle sarılacak. Ekiplerimiz canla başla bu amaçla çalışıyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün sabah itibarıyla Giresun'da incelemelerde bulunan ve bölge halkı ile bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, Ordu- Giresun Havalimanı'ndan havalanan helikopterle önce Dereli ve Yağlıdere ilçelerini havadan inceledi. Selden etkilenen ve kapanan yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerince yürütülen yol bakım ve yenileme çalışmalarını da inceleyen Karaismailoğlu, Dereli'den sonra en çok hasarın meydana geldiği Yağlıdere ilçesine helikopterle inerek, incelemelerine burada devam etti.

4 KİLOMETRE YOL HASAR GÖRDÜBakan Karaismailoğlu, Yağlıdere'deki tahribatı en kısa sürede kaldırıp, vatandaşın normal hayata dönmesi için canla başla çalıştıklarını söyledi. Karaismailoğlu, aşırı yağış ve sel nedeniyle 5 yol aksında toplam 226 kilometrelik yolun etkilendiğini bildirdi. Aşırı yağışlardan etkilenen 226 kilometre yol ağında 4 kilometrelik kesimde yol hasarı gördüğünün altını çizen Karaismailoğlu, "Dereli'de 1 adet köprümüz hasar gördü, 2 bin 200 metre istinat duvarımız yıkılarak hasar gördü, 12 adet menfez hasar görerek kullanılamaz hale geldi" dedi. Karaismailoğlu, Dereli ve Doğankent yolunda hasar gören köprü ve menfez geçişlerinde ise çalışmaların 10 kişilik ekip tarafından yerinde tespit edilerek, projelendirme çalışmalarına başlandığını kaydetti. 'YARALAR DEVLET ELİYLE SARILACAK'

Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ağı dışında kalan grup köy yollarında oluşan hasarları tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Köy yollarındaki hasar incelemesinin de yine Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, 30 kişiden oluşan 5 ayrı komisyon kurarak teşkil tespit çalışmalarının hızla yürütüldüğünün altını çizdi. Karaismailoğlu, "Buralarda şimdiye kadar yapılan tespitlerde 2 köprü yıkıldı, 3 köprüde hasar tespit edildi. Yaklaşık 10 kilometrelik yol hasarlı hale gelerek kimi yerlerde ulaşımı kapalı hale gelmiştir. Ayrıca 25 adet menfez hasarlı hale geldi. Giresun'daki yaralar devlet eliyle sarılacak. Devletimiz tüm gücüyle vatandaşının yanında. Çalışma arkadaşlarımızla vatandaşımızla birlikteyiz. En kısa sürede bütün yaraları saracağız. Ekiplerimiz canla başla bu amaçla çalışıyor" dedi.


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Kaynak: DHA

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