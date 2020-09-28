Son dakika haber: Azerbaycan'dan Ermenistan'a "son uyarı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Azerbaycan'dan Ermenistan'a "son uyarı"

28.09.2020 07:27 | Son Güncelleme: 28.09.2020 07:30
Son dakika haber: Azerbaycan'dan Ermenistan'a

Son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Bakanlık, çatışmalarda Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Halil Sezai Demet Akalın İsmail Dümbüllü Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Gökhan Töre Fatih Terim Mbaye Diagne Gökhan Gönül
Daha Fazla Ateş Sivil Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Azerbaycan'dan Ermenistan'a "son uyarı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 07:30:24. #1.14#
title