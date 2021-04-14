Son dakika haber! Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temassız randevu dönemi
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Son dakika haber! Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temassız randevu dönemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temassız randevu dönemi

Bir son dakika haberine göre Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde artan Korona virüs vakaları dolayısıyla teması minimum seviyeye indirmek için yeni bir uygulama başlatıldı.

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Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde artan Korona virüs vakaları dolayısıyla teması minimum seviyeye indirmek için yeni bir uygulama başlatıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 30 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan gerçekleştirilen aşılama çalışmaları bir yandan da konulan kısıtlamalar ile salgının yayılımının önüne geçilmeye çalışılırken son günlerde vaka sayıları yükselişe geçti. Artan vakalar dolayısıyla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi teması minimum seviyeye indirmek için randevu sisteminde yeni bir uygulamaya geçti. Geçilen yeni uygulama sayesinde temas olmadan hastalar yeni kimlik kartlarını uzaktan göstererek hastanede randevu alarak muayene olabiliyorlar. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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