Son dakika haber: ATO Başkanı Baran: "Dar zamanda yapılan bu destekler tüccarımıza kol kanat olacak"

Son dakika habere göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Resmi Gazete'de yayımlanan "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar"a ilişkin, "Dar zamanda yapılan bu destekler tüccarımıza kol kanat olacak" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Resmi Gazete'de yayımlanan "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar"a ilişkin, "Dar zamanda yapılan bu destekler tüccarımıza kol kanat olacak" dedi.

Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada hükümetin esnaf ve tacire yönelik destek paketinin ticari yaşamın devamı açısından önemli olduğunu belirten Baran, "Türkiye, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve tacirine kol kanat gererek büyük bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdi. Üyelerimiz adına onların haklarını, hukuklarını korumak için yaptığımız çağrının karşılık bulması bizi ve üyelerimizi ziyadesiyle memnun etti" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve tacirin yanı sıra kritik seviyede ciro kaybı yaşayan işletmelerin de destekleme kapsamında yer almasının hakkaniyetli olacağını kaydeden Baran, "Covid-19'la mücadele sırasında İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle faaliyeti durdurulan ve mücbir sebep kapsamına alınan işletmelerimiz de esnaf ve gerçek kişi tacirlerle aynı kategoride değerlendirilmeli. Bunların yanı sıra, genelgeyle kapatılmadığı ve mücbir sebep kapsamına alınmadığı halde kayıtlarda açık ama fiilen kapalı işletmelerimizin de mağduriyetleri dikkate alınmalı. AŞTİ'den günde 10 otobüs kaldırılırken haftada bir otobüs bile yola çıkaramayan, yüzlerce öğrenciyi barındırırken öğrenci sesine hasret kalan yurtlarımız bu çerçevede örnek verebileceklerimiz arasında. Ticaret yaşamının bütünlüğü göz önünde bulundurularak, esnaf, tacir ya da şirket ayırımı yapılmaksızın kritik seviyede ciro kaybı yaşayan işletmelere de gerek kira yardımı, gerekse diğer desteklemeler açısından devlet eli uzatılmalıdır" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı