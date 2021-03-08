Atlı kadın polisler, kadınlara karanfil dağıttı
08.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:00
BURSA'da atlı kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil dağıttı.
BURSA'da atlı kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil dağıttı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Şahinler Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kadınlara karanfil dağıttı. Karanfil dağıtan atlı kadın polislere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı