Son dakika haber! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Son dakika haber! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

01.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 01.11.2020 09:33
Son dakika haber! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika dünya haberi: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 200 bin 405'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 200 bin 405'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 122 bin 149'a yükselirken; toplam vaka sayısı ise 8 milyon 184 bin 82'ye çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 612 BİN 772

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 34 bin 864'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 612 bin 772'ye çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 472 bin 630 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 910 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 407 BİN 684

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 407 bin 684'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 923 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 410 BİN 88

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 869 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 410 bin 88 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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