MARDİN'DE, AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ÖLÇÜM
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MARDİN'DE, AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ÖLÇÜM

16.01.2021 16:56 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:15
MARDİN'DE, AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ÖLÇÜM

MARDİN'DE, AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ÖLÇÜMAkaryakıtta vergi kaçakçılarına 'Silici' operasyonundan görüntülerEmniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 50 ilde;

MARDİN'DE, AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ÖLÇÜM

Akaryakıtta vergi kaçakçılarına 'Silici' operasyonundan görüntüler

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 50 ilde; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve '5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlarının önlenmesine yönelik 'Silici' operasyonu düzenlendi. Operasyon yapılan illerden Mardin'de de akaryakıt istasyonlarında incelemeler gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentteki 8 akaryakıt istasyonunda ölçüm yaptı. Ekiplerin ölçüm sırasında aldıkları numuneleri inceleme işlemleri ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

 

Selim KAYA/MARDİN,


MARDİN'DE, AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ÖLÇÜM
MARDİN'DE, AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ÖLÇÜM
MARDİN'DE, AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ÖLÇÜM
MARDİN'DE, AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ÖLÇÜM
MARDİN'DE, AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ÖLÇÜM
MARDİN'DE, AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ÖLÇÜM
MARDİN'DE, AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ÖLÇÜM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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