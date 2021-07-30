Son dakika haber | AK Parti'li Keseli, Karşıyaka Belediyesinde "tacizle suçlanan personel" çalıştırıldığı iddiasına yanıt istedi

Bir son dakika haberine göre AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görevliyken tacizle suçlanan bir kişinin, Karşıyaka Belediyesinde çalıştığına dair iddiaların yanıtlanmasını istedi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görevliyken tacizle suçlanan bir kişinin, Karşıyaka Belediyesinde çalıştığına dair iddiaların yanıtlanmasını istedi.

Didem Dereboylu Keseli, yaptığı yazılı açıklamada Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve yönetiminin, kamu kurumundaki görevinden taciz nedeniyle daha önce ihraç edilmiş bir isme görev verdiği yönünde iddiaların bulunduğunu aktardı.

Keseli, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TBMM'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına sorduğu bir sorunun cevabında, geçmişte Bakanlık bünyesinde görev alırken, ismi taciz ile yan yana gelip 2 adet maaş kesintisi ve akabinde görevden uzaklaştırılma cezası alan bir kişinin, Karşıyaka Belediyesinde görev yapmaya başladığı ifade ediliyor. Dolayısıyla eğer bu kişi aklanmadıysa, bu demek oluyor ki devlet tarafından taciz nedeniyle görevden uzaklaştırılan kişi, Karşıyaka Belediyesinde kendine yer bulabiliyor."

Cemil Tugay'ın konuyu açıklığa kavuşturmasını isteyen Keseli, "Bugüne kadar ilçedeki her probleme karşı genel siyaset üstünden bilgi kirliliği yaratarak hedef şaşırtmaya çalışan Karşıyaka Belediyesi, umarım böylesi hassas bir konuyu da sulandırmaya çalışmaz. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı kimliğimin yanında Karşıyakalı bir kadın ve Karşıyakalı bir anne olarak açıkça soruyorum; Sayın Tugay, belediyemizde tacizci istihdamı mı var?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz