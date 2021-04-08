Son dakika haber... Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 115 bine yaklaştı
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Son dakika haber... Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 115 bine yaklaştı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 115 bine yaklaştı

Son dakika gelişmesine göre Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bine yaklaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 4 milyon 338 bin 109 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 114 bin 914'e yükseldi.

Vaka sayısının 4 milyon 338 bin 109 kişiye ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 887 bin 311'e yükseldi.

Afrika "aşı pasaportu" fikrine karşı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yoksul ülkelerin Kovid-19 aşısına erişimde yaşadığı zorluklardan ötürü bu fikre karşı olduklarını açıkladı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Africa CDC, hükümetlere Kovid-19 salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, Nkengasong, kıtada Seyşeller ve Morityus gibi ülkelerin sürü bağışıklığı için gereken aşıyı elde ettiklerini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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