Son dakika haber: Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haber: Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

26.11.2020 18:23 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:23
Son dakika haber: Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haber... Adana'da, geçen yıl kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili 4'ü tutuklu 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da, geçen yıl kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili 4'ü tutuklu 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler, terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Ali El A, Ali Abdullah El H, İsa El R, Soliman A. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Muhammed Ferhan El B, Said El B, Salih Ş, Yasin A. ise mahkemeye gelmedi.

Değerlendirmesi sorulan Cumhuriyet savcısı dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar Ali El A, Ali Abdullah El H, Soliman A'nın "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ve olayda insan öldürmeye elverişli bomba kullanıldığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da ayrı ayrı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan ise 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

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Savcı ayrıca, sanıklar Muhammed Ferhan el B, Said el B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan, sanıklar Salih Ş, Yasin A. ve İsa el R'nin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Ali Abdullah el H, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Eski savunmalarımı tekrar ederim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Savunmaları alınan diğer sanıklar, terör örgütü üyesi olmadıklarını ve bombalı saldırıyla bir bağlantılarının bulunmadığını öne sürerek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundular.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Adana'da geçen yıl merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen 9 kişi hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve mala zarar verme" suçlarından ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme, firari sanık A.İ'nin dosyasını ise ayırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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