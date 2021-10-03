Son dakika haber! Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber! Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Eren Teyyare (32), İbo Osman Caddesi üzerinde bulunan kuruyemiş dükkanında kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Teyyare, olay yerinde hayatını kaybetti.

İş yerinin camlarında mermi izlerinin olduğu gözlenirken, olay yerine gelen Teyyare'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber! Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Son dakika haber! Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Son dakika haber! Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Son dakika haber! Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri
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