Son dakika haber! Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Eren Teyyare (32), İbo Osman Caddesi üzerinde bulunan kuruyemiş dükkanında kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Teyyare, olay yerinde hayatını kaybetti.

İş yerinin camlarında mermi izlerinin olduğu gözlenirken, olay yerine gelen Teyyare'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.