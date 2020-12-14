Son dakika haber... 56 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ: İSTANBUL YENİDEN HAREKETLENDİ
Gelen son dakika haberlerine göre Yılmaz OKUR -Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHAİstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde ve sokaklar, hareketlendi.
Yılmaz OKUR -Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde ve sokaklar, hareketlendi.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlama süresince boş kalan cadde ve sokaklarda, saat 05.00'ten itibaren hareketlilik başladı.
Görüntü dökümü:
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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü
-Polislerin dubaları toplaması
-Araçlarının geçişi
-Genel ve detaylar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR