Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ayvalık'ta tekne sahipleriyle bir araya geldi Açıklaması
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Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ayvalık'ta tekne sahipleriyle bir araya geldi Açıklaması

Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ayvalık'ta tekne sahipleriyle bir araya geldi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 hafta önce meydana gelen şiddetli fırtınada zarar gören balıkçı ve gezi teknelerinin sahiplerine yardımlarının süreceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 hafta önce meydana gelen şiddetli fırtınada zarar gören balıkçı ve gezi teknelerinin sahiplerine yardımlarının süreceğini bildirdi.

Bazı programlara katılmak üzere ilçeye gelen Karaismailoğlu, Altınova Mahallesi'ndeki balıkçılar kooperatifini ziyaret ettikten sonra bir kafede balıkçıların talep ve beklentilerini dinledi. İlçe merkezinde gezi teknesi sahipleriyle bir araya gelen Karaismailoğlu, yoğun fırtına nedeniyle balıkçı ve gezi tekneleri başta olmak üzere deniz yapılarında önemli sıkıntılar yaşandığını hatırlattı.

Devlet olarak ilk günden itibaren Ayvalık'ın gündemlerinde olduğunu belirten Karaismailoğlu, "İnşallah bu afeti en az hasarla, eski hasarları unutturarak çözmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. İlk günlerde 'can suyu' olarak önemli miktarda yardım yapıldı. Bu yardımlarımız hem balıkçı hem de gezi teknelerimize devam edecek." dedi.

Karaismailoğlu, Ayvalık'ta modern balıkçı barınakları ile gezi teknelerinin modern şartlarda bağlanmaları ve faaliyetlerini sağlayacak önemli çalışmaların projelerini başlattıklarını anlattı. Projeler kısa sürede tamamlandıktan sonra yatırım programına alıp en kısa zamanda bunları yerinde uygulamak için büyük bir çaba sarf edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 19 yıldır Türkiye genelinde yaptığımız büyük ulaştırma altyapı yatırımlarında ne kadar büyük projelerin üstesinden geldiysek Ayvalık'ta da buradaki deniz yapıları konusunda çok önemli gelişmelerin olacağından kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah el birliğiyle bir ekip olarak Ayvalık ve devamında Balıkesir'in geleceği için önemli adımlar atacağız. Ulaştırma ve altyapı konusunda kara, hava ve demir yolundaki büyük başarılarımız deniz yoluyla da devam edecektir."

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti milletvekilleri Belgin Uygur ve Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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