Son dakika gündem: Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 132 kişiye 226 bin lira ceza
Son dakika haberleri... Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 132 kişiye 226 bin 14 lira ceza kesildi.
Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 132 kişiye 226 bin 14 lira ceza kesildi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basit tedbirler koronavirüs vaka artışımızı önleyebilir. Mücadelemiz, desteğinizle sonuç verecek." ifadelerini kullandı.
Ustaoğlu, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 132 kişiye 226 bin 14 lira ceza verildiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk