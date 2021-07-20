Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİİ BAYRAM NAMAZINDA DOLDU TAŞTI
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Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİİ BAYRAM NAMAZINDA DOLDU TAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre EDİRNE'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camii'nde Kurban Bayramı coşkusu yaşandı.

EDİRNE'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camii'nde Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Bayram namazını Mimar Sinan'ın ustalık eserinde kılmak isteyen vatandaşlar hem cami içerisini hem de avlusunu doldurdu. Edirneliler bayram namazında Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne akın etti. Cami tamamen dolarken bazı vatandaşlar yoğunluktan dolayı namazlarını cami avlusu ve bahçesinde kıldı. Namaz öncesi Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt,vatandaşlara vaaz verdi. Bayram namazını tarihi camide kılan vatandaşlar, namaz sonrası birbirleriyle bayramlaştı. Bayramlaşma nedeniyle cami içinde uzun kuyruk oluştu.

Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİİ BAYRAM NAMAZINDA DOLDU TAŞTI
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİİ BAYRAM NAMAZINDA DOLDU TAŞTI
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİİ BAYRAM NAMAZINDA DOLDU TAŞTI
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİİ BAYRAM NAMAZINDA DOLDU TAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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