DHA YURT BÜLTENİ - 14
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 14

07.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:33
DHA YURT BÜLTENİ - 14

Şehit annesi törende, oğlunun fotoğrafını öperek, göğsüne bastırdı KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 13 Ağustos'ta freni boşalan jandarma midibüsünün önce park halindeki otomobile, ardından da cami inşaatının duvarına çarpması sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma...

Şehit annesi törende, oğlunun fotoğrafını öperek, göğsüne bastırdı

 

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 13 Ağustos'ta freni boşalan jandarma midibüsünün önce park halindeki otomobile, ardından da cami inşaatının duvarına çarpması sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice (23), memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde törenle toprağa verildi. Törende şehidin annesi Sezer Eyice, oğlunun fotoğrafını göğsüne bastırarak, gözyaşı döktü. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice için memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde tören düzenlendi. Eyice'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşları tarafından cenaze nakil aracından alınarak Kumru ilçe stadına getirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, daire müdürleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi Sezer Eyice tören boyunca elinde bulunan oğlunun fotoğrafını öperek göğsüne bastırdı. Anne Sezer Eyice, "Oğlum beni, bırakıp nerelere gittinö diyerek ağıt yaktı. Sezer Eyice, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.SİLAH ARKADAŞLARI DA TÖRENE KATILDIŞehit Eyice'nin Kocaeli'ndeki asker arkadaşları da törene katıldı. Gözyaşlarını tutamayan askerlere sarılan Sezer Eyice, 'Ağlamayın' diyerek, oğlunun arkadaşlarına moral verdi.

Şehit Orkun Eyice'nin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazın ardından Ağacaalantürk Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Özgü Namal Ercan Kesal Acun Ilıcalı
Spor Tisserand Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Silah Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 14:33:53. #1.14#
title