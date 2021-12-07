Son dakika gündem: Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 17 tutuklama - Haberler
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 17 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 17 tutuklama

Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 17'si tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Son 1 haftada yapılan baskınlarda, 32 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 340 gram eroin, 770 gram esrar, 281 uyuşturucu hap, 240 gram metamfetamin, 30 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca, 4 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 385 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

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