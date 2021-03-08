Son dakika gündem: Mardin'de firari terör şüphelisi, yol kontrolünde yakalandı

MARDİN'de, 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan aranan H.Ö., jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesi'nde düzenledikleri yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Ekipler, kimlik kontrolünde H.Ö.'nün, 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan H.Ö.'nün jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA