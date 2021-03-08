Son dakika gündem: Mardin'de firari terör şüphelisi, yol kontrolünde yakalandı
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Son dakika gündem: Mardin'de firari terör şüphelisi, yol kontrolünde yakalandı

08.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:09
Son dakika gündem: Mardin'de firari terör şüphelisi, yol kontrolünde yakalandı

Son dakika gündem haberi... MARDİN'de, 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan aranan H.Ö., jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında yakalandı.

MARDİN'de, 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan aranan H.Ö., jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesi'nde düzenledikleri yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Ekipler, kimlik kontrolünde H.Ö.'nün, 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan H.Ö.'nün jandarmadaki sorgusu sürüyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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