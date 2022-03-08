Son dakika gündem: İtalya Başbakanı Draghi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Aliyev'in sabah saatlerinde telefonda görüştükleri belirtilerek, "İki lider, görüşmelerinde Ukrayna'daki durumu ve özellikle enerji sektörü başta olmak üzere ikili iş birliğini geliştirmeyi ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Doğal gazda yüzde 40 civarında Rusya'ya bağımlı olan İtalya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji kaynaklarını çeşitlendirme konusunda ilgili ülkelerle temaslarını geçen haftadan bu yana artırdı.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da enerji alanındaki iş birliklerini geliştirmek üzere önde gelen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçisi ülkelerden Cezayir'i 28 Şubat'ta, Katar'ı da 5 Mart'ta ziyaret etmişti. Ayrıca Başbakan Draghi, yine 5 Mart'ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.