Son dakika gündem: Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayanlara 137 bin lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayanlara 137 bin lira ceza kesildi

23.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:55
Son dakika gündem: Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayanlara 137 bin lira ceza kesildi

Son dakika gelişmesine göre Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirleri ihlal edenlere 137 bin 130 lira ceza verildi.

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirleri ihlal edenlere 137 bin 130 lira ceza verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlaması ve pandemi tedbirlerine uymayanlar hakkında cezai işlem gerçekleştirildi.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 15 kişiye 13 bin 500 lira, maske kuralına uymayan 63 kişiye 56 bin 700 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 20 kişiye 38 bin 250 lira ve umuma açık hale getirilen bir evde ruhsatsız olarak alkol tüketen ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye 28 bin 680 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye 7 bin lira ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye 7 bin lira ceza
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk cezası kesildi
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk cezası kesildi
Kısıtlamaya uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza kesildi
Kısıtlamaya uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Engin Altay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mert Fırat İrem Derici Demet Akbağ Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ozan Tufan Lance Stroll Malcolm Thomas Lewis Hamilton
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayanlara 137 bin lira ceza kesildi - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 18:55:38. #1.15#
title