Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir.