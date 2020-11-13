Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir."
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir."

13.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:43
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 15:43:47. #1.14#
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