Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir."
13.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:43
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu