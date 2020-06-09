Son dakika güncel: Serik'te yakınları kaybolan kadının hayatından endişe duyuyor Son dakika haberleri... Serik ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Selda Kalburcu'nun hayatından ailesi endişe ediyor.

Serik ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Selda Kalburcu'nun hayatından ailesi endişe ediyor.

Genç kadının kardeşi Çiğdem Kalburcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, psikolojik sorunları bulunan kardeşinin cuma günü evden ayrıldığını ancak geri dönmediğini söyledi.

Kardeşinin kaybolduğu gün Konya'da bulunduklarını anlatan Kalburcu, "Kardeşimin evde olmadığını fark edince cumartesi günü polise giderek kayıp başvurusu yaptık. Aynı gün İstanbul'daki Dudullu Polis Merkezinden bizi aradılar ve Selda'nın polis merkezinde olduğunu söylediler. İstanbul'a gitmek için hazırlanırken kardeşim reşit olduğu için serbest bırakılmış." diye konuştu.

Daha sonra kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını ifade eden Kalburcu, genç kadının hayatından endişe duyduklarını dile getirdi.

Eşinden ayrılan Selda Kalburcu'nun bir çocuğu bulunduğunu vurgulayan Kalburcu, şunları söyledi:

"Babasıyla Konya'da yaşayan çocuğuna çok düşkündü. Birileri kardeşimi 'Konya'ya çocuğuna götüreceğiz' diyerek kandırıp İstanbul'a götürmüş olabilir. Kardeşimi görenlerin Allah rızası için en yakın polis merkezine haber vermesini istiyoruz. Kardeşimin başına bir şey gelmeden bir an önce bulunmasını umut ediyoruz."

Kaynak: AA