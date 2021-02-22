Son dakika: Gemlik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
22.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:56
Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Z'nin elindeki poşette 4,5 gram esrar ve çay kutusunun içine gizlenmiş 5 gram metamfetamin buldu.
Takibe alınan U.A. ve M.Y'den ise 75 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan bu kişilerden U.A. ve M.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. E.Z'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut