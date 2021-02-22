Son dakika: Gemlik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Son dakika: Gemlik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

22.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:56
Son dakika: Gemlik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Z'nin elindeki poşette 4,5 gram esrar ve çay kutusunun içine gizlenmiş 5 gram metamfetamin buldu.

Takibe alınan U.A. ve M.Y'den ise 75 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan bu kişilerden U.A. ve M.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. E.Z'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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