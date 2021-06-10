Son Dakika | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
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Son Dakika | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Yeditepe, Güneykent, Binevler, 75. Yıl ve Kolejtepe mahallelerindeki 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında özel harekat ekipleri, mahallede kontrol noktaları oluşturdu. Kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 3 kilo 135 gram sentetik uyuşturucu, 800 gram esrar, 120 gram eroin, 255 Hint keneviri, 170 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi, ruhsatsız 3 tabanca, iki pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Son Dakika | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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