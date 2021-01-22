Son dakika! Fransa'nın Cezayir'deki sömürge raporunda, nükleer ve kimyasal denemelerin yapıldığı bilgisi dikkati çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Fransa'nın Cezayir'deki sömürge raporunda, nükleer ve kimyasal denemelerin yapıldığı bilgisi dikkati çekti

22.01.2021 20:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:30
Son dakika! Fransa'nın Cezayir'deki sömürge raporunda, nükleer ve kimyasal denemelerin yapıldığı bilgisi dikkati çekti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fransız tarihçi Benjamin Stora'nın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğu ülkenin sömürge tarihi ve Cezayir savaşına ilişkin raporda, Fransa'nın burada nükleer ve kimyasal silah denemeleri yaptığı bilgisi dikkati çekti.

Fransız tarihçi Benjamin Stora'nın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğu ülkenin sömürge tarihi ve Cezayir savaşına ilişkin raporda, Fransa'nın burada nükleer ve kimyasal silah denemeleri yaptığı bilgisi dikkati çekti.

Stora, raporunda, Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Sahra Çölü'nde gerçekleştirdiği 17 nükleer denemenin, ülkenin sömürgecilik tarihinin en çok tartışılan meselelerinden biri olduğuna işaret etti.

Cezayir'in bağımsızlığını kazanması öncesi ve sonrasında yapılan bu denemelerin Sahra'da yaşayan halkı zehirlediğini kaydeden Stora, test merkezlerinin 1967'de Cezayir'e teslim edildiğini ancak radyasyona maruz kalan askeri araç, silah, uçak gibi çok sayıda ekipmanın buralarda bırakıldığına değindi.

Stora, o günden bu yana geçen sürede, bu bölgelerin temizlenmesi, nükleer denemelerin Cezayirli mağdurlarına tazminat verilmesi konusunda iki ülkenin ortak çalışmaları olsa da, halen bölgedeki halkın bu kirlilikten etkilendiğini, bazı deneme alanlarında hiçbir çalışma başlatılmadığını bildirdi.

Fransız mayınları yüzünden binlerce Cezayirli öldü ya da sakat kaldı

Tarihçi Stora, raporunda ayrıca Cezayir savaşı sırasında Fransız ordusunun Fas ve Tunus sınırlarına döşediği mayınların, binlerce genç Cezayirlinin ölmesine ya da sakat kalmasına neden olduğunu belirtti.

Cezayir ordusu 1962'den bu yana mayınları temizlemeye başlasa da halen 3 milyon mayının toprağa gömülü olduğu ve bölge insanları için tehlike oluşturduğunu belirten Stora, Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasından bu yana mayınların 40 bin kişiyi öldürdüğü veya yaraladığını aktardı.

Stora, Fransa'nın 2007'de Cezayir'e mayın planlarını vermesine rağmen, iki ülkenin bu mesele üzerinde birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci
Spor Ömer Ali Serdar Aziz Ünal Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Konya Joe Biden Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Fransa'nın Cezayir'deki sömürge raporunda, nükleer ve kimyasal denemelerin yapıldığı bilgisi dikkati çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 20:44:16. #1.15#
title