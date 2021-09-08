Son Dakika: Fenerbahçe'de yeni transferin lisansı çıkarıldı!
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Son Dakika: Fenerbahçe'de yeni transferin lisansı çıkarıldı!

Son Dakika: Fenerbahçe'de yeni transferin lisansı çıkarıldı!
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye Estoril Praia takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo'nun lisansını çıkarttı.

Fenerbahçe'nin Estoril Praia'dan aldığı yeni transferiPortekizli Miguel Crespo'nun lisansını çıkarttı. Bu bağlamda Miguel Crespo görev verilmesi halinde Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebilecek.

Son Dakika: Fenerbahçe'de yeni transferin lisansı çıkarıldı!

UEFA MAÇLARINDA YOK!

Portekizli futbolcu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev yapabilecekken UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarında forma giyemeyecek.

MİGUEL CRESPO KİMDİR?

Miguel Crespo 1996 yılında Fransa Lyon'da dünyaya geldi. Firense altyapısından yetişen ve sırasıyla Neves, Merelinense ve Braga'da top koşturan Crespo, 2021 yılında Estoril Praia'dan, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

1.83 boyundaki oyuncunun asıl mevkisi merkez orta saha. Miguel Crespo kariyerinde merkez orta saha dışında orta sahanın solu, on numara, forvet arkası ve libero gibi mevkilerde de oynadı.

Kariyerinde 115 maça çıkan Portekizli oyuncu oynadığı takımlara 12 gol ve 9 asistlik katkıda bulundu.

Miguel Crespo'nun geçen sezon Estoril formasıyla Portekiz İkinci Ligi'nde yakaladığı istatistikler:

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