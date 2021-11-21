Son dakika! Fatih Erbakan: Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler de var

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, partisi tarafından Trabzon'da düzenlenen sandık müşahitleri toplantısına katıldı. Partililere seslenen Fatih Erbakan, eski genel başkan Necmettin Erbakan'ın geçmişte Trabzon'da yaşadığını anımsatarak, "Çocukluk yıllarında yaşadığı ev ve okuduğu okul hala duruyor. Çocukluğumuzdan itibaren Erbakan hocamızın Trabzon'da çocukluk yıllarını ve Trabzon'la ilgili pek çok anısını dinledik. Trabzon aslında Erbakan hocamızın şehri, dolayısıyla bizim de şehrimiz. Adeta memleketimiz" dedi.

"Faizleri sıfırlayarak 83 milyonu faiz batağından kurtaracağız" diyen Erbakan, "Milli görüş hareketi birinci 40 yılda ağır sanayi hamlesini gerçekleştirdi, 200'den fazla sanayi tesisinin temelini attı. İkinci 40 yılda milli görüş, yeniden gelecek ve 81 ilimize 639 Refah projesiyle bu ülkeyi yeniden kalkındıracak. Milli görüş birinci 40 yılda havuz sistemiyle kamu iktisadi teşekküllerini faiz ödemekten kurtardı. İkinci 40 yılda da gelecek ve faizleri sıfırlayarak 83 milyonu faiz batağından kurtaracağız" diye konuştu.