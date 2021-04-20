Son dakika: Etiyopya'da etnik saldırılara tepki gösteren Amharalar sokağa indi
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Son dakika: Etiyopya'da etnik saldırılara tepki gösteren Amharalar sokağa indi

Son dakika: Etiyopya'da etnik saldırılara tepki gösteren Amharalar sokağa indi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Etiyopya'da etnik çatışmaların artmasının ardından Amhara eyaletinde hükümet karşıtı gösteriler başladı.

Etiyopya'da etnik çatışmaların artmasının ardından Amhara eyaletinde hükümet karşıtı gösteriler başladı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Oromiya ve Benishangul-Gumuz gibi eyaletlerde Amhara topluluklarının hedef olmasına tepki gösteren halk, Amhara'nın farklı şehirlerinde sokaklara indi.

İktidardaki Refah Partisini (PP) eleştiren pankartlar taşıyan göstericiler, "Bu parti bizi temsil etmiyor." sloganları attı.

Amhara'nın güneyinde olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından başlayan gösterilerde Başbakan Abiy Ahmed de hedefteydi.

Etiyopya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, eyaletin Kuzey Shewa ve Oromo Özel Bölgesi'nde son günlerde yoğun çatışmaların yaşandığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kuzey Shewa ve Güney Wollo'daki çok sayıda köy ve kasabada olağanüstü hal ilan edildiği aktarılan açıklamada, bölgeyi yönetecek özel bir komutanlık kurulduğu kaydedilmişti.

1 ayda 300'den fazla kişi öldü

Etiyopya Ombudsman Enstitüsü, 9 Nisan'da, Amhara ve Oromo etnik grupları arasında yaşanan çatışmalarda 1 ayda 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Şiddet olaylarının, 19 Mart'ta, Oromo kökenli bir imamın cami önünde vurularak öldürülmesi sonrası patlak verdiği, Amhara eyalet güçleri ve burada yaşayan Oromo etnik grubundan sivillerin çatıştığı aktarılmıştı.

Ülkede 5 Haziran'da yapılması planlanan genel seçimler öncesinde şiddet olaylarının artması dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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