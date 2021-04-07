Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0415911,06Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041591 1,06 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,068997 0,76 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,094099 0,67 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,233386 0,62 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 9,145175 0,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,068567 2,00 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,268464 1,97 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,016038 1,54 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,060941 1,52 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044562 1,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,064612 1,13 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,133815 0,90 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,062982 0,56 İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,695187 0,55 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,109041 0,48 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,060087 0,90 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,114809 0,80 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,045306 0,72 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,930096 0,71 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,328129 0,49 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,059861 0,87 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,931270 0,79 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,825761 0,74 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,144857 0,74 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,755301 0,59 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,885573 2,39 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,316774 1,45 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,536583 1,37 Gedik Portföy Altın Fon 0,956265 0,98 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037387 0,78 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,006033 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,097789 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,006556 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,064501 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,933710 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara