Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0415911,06Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0415911,06
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0689970,76
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0940990,67
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2333860,62
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon9,1451750,62
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0685672,00
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,2684641,97
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0160381,54
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0609411,52
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0445621,31
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0646121,13
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1338150,90
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0629820,56
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,6951870,55
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1090410,48
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0600870,90
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1148090,80
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0453060,72
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9300960,71
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,3281290,49
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0598610,87
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9312700,79
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8257610,74
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1448570,74
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,7553010,59
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,8855732,39
QNB Finans Portföy Altın BYF40,3167741,45
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,5365831,37
Gedik Portföy Altın Fon0,9562650,98
Fiba Portföy Altın Fonu0,0373870,78
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0060330,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0977890,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0065560,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0645010,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9337100,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:06:23. #1.16#
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