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Son dakika haberi | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,1136290,80Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0834290,79Axa Hayat ve Em. K.

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,1136290,80
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0834290,79
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0638060,77
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0827380,69
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1372220,69
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0137371,27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0288411,65
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0154711,31
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0567831,03
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0426920,91
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0463050,63
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0446800,55
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0135970,41
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0147450,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0752511,56
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,0782511,50
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0687491,37
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0247121,29
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0718611,26
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0839710,13
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0828010,13
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0752990,12
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0365670,12
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0297990,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bu kadarına da pes! İstanbul'da mağarayı andıran daire için 1000 TL kira istiyorlar

Bu kadarına da pes! İstanbul'da mağarayı andıran daire için 1000 TL kira istiyorlar

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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