Son dakika haberi | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,113629 0,80 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,083429 0,79 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,063806 0,77 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,082738 0,69 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,137222 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,013737 1,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,028841 1,65 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015471 1,31 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,056783 1,03 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,042692 0,91 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,046305 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,044680 0,55 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,013597 0,41 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014745 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,075251 1,56 Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF 0,078251 1,50 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,068749 1,37 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,024712 1,29 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,071861 1,26 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,083971 0,13 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,082801 0,13 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,075299 0,12 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036567 0,12 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,029799 0,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Bu kadarına da pes! İstanbul'da mağarayı andıran daire için 1000 TL kira istiyorlar AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi