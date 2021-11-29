Son dakika haberi | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,1136290,80Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0834290,79Axa Hayat ve Em. K.
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,113629
|0,80
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,083429
|0,79
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,063806
|0,77
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,082738
|0,69
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,137222
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,013737
|1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,028841
|1,65
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015471
|1,31
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,056783
|1,03
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,042692
|0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,046305
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,044680
|0,55
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,013597
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014745
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,075251
|1,56
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,078251
|1,50
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,068749
|1,37
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,024712
|1,29
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,071861
|1,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,083971
|0,13
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082801
|0,13
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,075299
|0,12
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036567
|0,12
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,029799
|0,12
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500