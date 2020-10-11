Son Dakika | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 77 bin 594
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Son Dakika | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 77 bin 594

11.10.2020 09:34 | Son Güncelleme: 11.10.2020 09:38
Son Dakika | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 77 bin 594

Son dakika dünya haberi: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 77 bin 594, virüs tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 475 bin 839'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 77 bin 594, virüs tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 475 bin 839'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 28 milyon 117 bin 060'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 945 bin 505 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 219 bin 282'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 91 bin 840 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 150 bin 236'ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da toplam vaka sayısı 902 bin 747'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 660 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin'de toplam vaka sayısı 883 bin 882 ulaşırken can kaybı ise 23 bin 581 olarak açıklandı. Peru'da toplam vaka sayısı 846 bin 88 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 223 olduğu rapor edildi. AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 890 bin 367, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 929 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 718 bin 873'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 637'ye yükseldiği aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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