Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 180 bin 228'e yükseldi Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bin 228'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bin 228'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 180 bin 228 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 844 bin 432 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 148 bin 159 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA