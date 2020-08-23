Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 180 bin 228'e yükseldi
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Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 180 bin 228'e yükseldi

Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bin 228'e yükseldi.

Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 180 bin 228'e yükseldi
23.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:02

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bin 228'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 180 bin 228 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 844 bin 432 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 148 bin 159 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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