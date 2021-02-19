Son dakika... Doğu Perinçek'in Seyit Tümtürk'e açtığı ikinci "hakaret" davası

Bir son dakika haberine göre Saraçhane Parkı'nda yaptığı basın açıklaması sırasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk'ün yargılanmasına devam edildi.

Saraçhane Parkı'nda yaptığı basın açıklaması sırasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk'ün yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Seyit Tümtürk ve avukatları katıldı. Şikayetçi Doğu Perinçek'i ise avukatları temsil etti.

Tümtürk savunmasında, sadece medyadan tanıdığı Perinçek'in kendisiyle ilgili çeşitli isnatlarda bulunduğunu öne sürdü.

Seyit Tümtürk, 2019 yılında Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarına ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığına kendisinin teşekkür etmesi üzerine Perinçek'in "derhal özür dilesin" şeklinde beyanda bulunduğunu anlatarak, bu sözler karşısında söz konusu ifadeleri kullandığını belirtti.

Tümtürk, beraatini talep etti.

Şikayetçi Perinçek'in avukatı Mehmet Nuri Aytekin ise sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın sarf ettiği sözlerin, eleştiri sınırlarını aştığını ayrıca şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Bu sözlerin sosyal medyada da paylaşıldığını bildiren savcı, sanığın "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlama ve beyanda bulunmaları için taraflara süre verirken, tarafların İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasının da istenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seyit Tümtürk'ün 2 Aralık 2018'de Saraçhane parkında düzenlediği basın açıklaması sırasında, bir kanala verdiği röportajdaki ifadeleri yer alıyor.

İddianamede, Tümtürk'ün "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar