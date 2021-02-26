Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki terör saldırısını kınadı

26.02.2021 22:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:34
Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'nin Bandiagara bölgesinde jandarma birliğini hedef alan terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'nin Bandiagara bölgesinde jandarma birliğini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "25 Şubat 2021 tarihinde Mali'nin Bandiagara bölgesindeki jandarma birliğini hedef alan terör saldırısında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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