Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'nin Bandiagara bölgesinde jandarma birliğini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "25 Şubat 2021 tarihinde Mali'nin Bandiagara bölgesindeki jandarma birliğini hedef alan terör saldırısında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı