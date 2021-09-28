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Son dakika! Dinar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Dinar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi ise tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi ise tutuklandı.

Olay, Dinar ilçesine bağlı Kınık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri köyde H.Ç., isimli şahsın uyuşturucu madde temin ederek sattığı, H.İ.Ç., isimli şahsın ise uyuşturucu madde kullandığı yönünde ihbar alınması üzerine operasyon düzenledi. Şahısların ikametlerine düzenlenen baskında 33,67 gram metamfetamin, 26.32 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde, 7 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, hassas terazi, mermiler ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan H.Ç., isimli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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